Gilgeous-Alexander’dan Lakers’a 42 sayılık şok: Thunder fırtınası dinmiyor!

NBA’de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Oklahoma City Thunder ile Los Angeles Lakers arasında oynanan mücadele geceye damgasını vurdu. Thunder, evinde konuk ettiği Lakers’ı 16 sayı farkla 136-120 yenerek gücünü bir kez daha gösterdi.

GILGEOUS-ALEXANDER ŞOV YAPTI

Thunder'ın yıldız oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, karşılaşmada sergilediği üstün performansla galibiyetin mimarı oldu. 42 sayı, 6 asist ve 6 ribauntla oynayan yıldız oyuncu, Lakers savunmasına zor anlar yaşattı.

Takım arkadaşlarından Jalen Williams da galibiyete 26 sayılık katkı sağladı. Thunder, takım olarak hücumda yüksek yüzdeli bir performans sergiledi ve farkı maç boyunca korumayı başardı.

LAKERS CEPHESİNDE GERGİNLİK VE KAYIP

Lakers’ta en dikkat çeken olay, Luka Doncic’in dördüncü çeyrekte ikinci teknik faulünü alarak oyundan ihraç edilmesi oldu. Doncic, oyun dışı kalmadan önce 23 sayı kaydetti.

LeBron James 28, Austin Reaves ise 24 sayıyla takımına katkı sağlamaya çalışsa da, Thunder’ın tempolu oyununa karşı koymakta zorlandılar.

Bu galibiyetle Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı'ndaki liderliğini 65 galibiyet ve 14 mağlubiyetle sürdürdü. Los Angeles Lakers ise 48 galibiyet, 31 mağlubiyetle konferansta 3. sıraya geriledi.

BOSTON’DAN NEW YORK’TA UZATMALI ZAFER

Gecenin bir diğer kritik maçında Boston Celtics, New York Knicks'i uzatmaya giden mücadelede 119-117 mağlup etti. Celtics’te Kristaps Porzingis 34, Jayson Tatum ise 32 sayıyla galibiyetin kilit isimleri oldu.

Knicks'te ise Karl-Anthony Towns 34 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaparken, Jalen Brunson da 27 sayı, 10 asistle etkili oynadı. Ancak bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.

GECENİN DİĞER MAÇ SONUÇLARI:

Orlando Magic - Atlanta Hawks: 119-112

Indiana Pacers - Washington Wizards: 104-98

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls: 135-113

Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies: 100-124

Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans: 119-114

Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves: 110-103

Phoenix Suns - Golden State Warriors: 95-133

Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs: 122-117