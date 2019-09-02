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Giresunspor'da transfer

Yeşil-beyazlılarda, son olarak Yukatel Denizlispor'un kadrosunda yer alan Muhammed Himmet Ertürk ile sözleşme imzalandı

Giresunspor'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, son olarak Yukatel Denizlispor'un kadrosunda yer alan Muhammed Himmet Ertürk ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş altyapısında yetişen 25 yaşındaki Muhammed Himmet Ertürk ile her konuda anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yukatel Denizlispor #sözleşme #Muhammed Himmet Ertürk #giresunspor #futbol
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