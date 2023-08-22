Giresunspor'dan olağanüstü genel kurul duyurusu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurulunun 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.İşte kongre hakkındaki detaylar...

Giresunspor'dan olağanüstü genel kurul duyurusu
Giresunspor'dan olağanüstü genel kurul duyurusu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurulunun 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

GİRESUNSPOR'DAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığının kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak tarafından duyurulduğu anımsatıldı.

Giresunspor'dan olağanüstü genel kurul duyurusu - Resim : 1

Genel kurulun 3 Eylül Pazar günü saat 13.00'de Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Eylül Pazar günü saat 13.00'de aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın ikinci oturumun gerçekleştirileceği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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