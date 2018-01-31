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Giroud Chelsea'de

İngiliz kulübü Chelsea, Fransız futbolcu Giroud'yu 1,5 yıllığına kadrosuna kattı

Giroud Chelsea'de

 İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea, Fransız santrafor Olivier Giroud'yu Arsenal'den transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Milli Takımı formasını 69 kez giyen Giroud, kendisini 1,5 yıllığına Londra ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

31 yaşındaki futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İngiliz basını, Chelsea'nin transfer için Arsenal'e 18 milyon sterlin (20 milyon avro) civarı ödeme yapacağını öne sürdü.

Giroud, 2012 yazında 12 milyon avroya transfer olduğu Arsenal'de 253 maça çıktı ve 105 gol, 41 asist üretti.


Kaynak: AA
Etiketler; #chelsea #futbol #İngiltere Premier Lig #Olivier Giroud
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