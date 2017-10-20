Fenerbahçeli futbolcu Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın kasım ayında Japonya ve İngiltere ile yapacağı dostluk maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Brezilya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımın 10 Kasım'da Japonya ve 14 Kasım'da İngiltere ile yapacağı dostluk maçlarının aday kadrosunda Fenerbahçeli Giuliano da yer buldu.

Teknik direktör Tite tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadro şu şekilde:



Kaleciler: Alisson (Roma), Cassio (Corinthians), Ederson (Manchester City)

Defans: Marquinhos, Dani Alves, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter), Danilo (Manchester City), Alex Sandro (Juventus), Marcelo (Real Madrid), Jemerson (Monaco)

Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Diego Ribas (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea), Giuliano (Fenerbahçe)

Forvet: Neymar (Paris Saint-Germain), Diego Souza (Sport Recife), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donetsk)



