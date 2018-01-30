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Göksel Gümüşdağ'dan Fikret Orman'a destek

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'ın adaylığına destek verdi

Göksel Gümüşdağ'dan Fikret Orman'a destek

 İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın adaylığına destek açıklamasında bulundu.

Gümüşdağ, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Kulüpler Birliğinde görev yaptığı 3 yıllık sürede, Orman'ın yayın hakları ve deplasman yasağı dahil birçok konuda kendilerine destek verdiğini belirterek, "Türk futbolu için son derece önemli meselelerde uzun ve özveri gerektiren mesai birlikteliğimiz oldu. Bu yüzden İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak yeni dönemde kendisinin vakıf başkanlığı adaylığını destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #fikret orman #futbol #Kulüpler Birliği Vakfı #Medipol Başakşehir #süper lig
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