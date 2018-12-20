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Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü üyeliğinden ayrıldığını açıkladı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübünün kongre üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü üyeliğinden ayrıldığını açıkladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübünün kongre üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden bir açıklama yayımlayan Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü kongre üyeliğini bıraktığını ilan etti.

Sporun özüne olan bakış açısına göre, bir kulübün başkanıyken, bir başka kulübün kongre üyeliğine devam etmenin kendisi için son derece doğal bir durum olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Son zamanlarda kamuoyunda, bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Galatasaray Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, 2014 yılı haziran ayından bu yana enerjisini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün başarısı için harcarken, aynı zamanda Galatasaray Kulübünün de kongre üyesi olduğunu hatırlatarak, şu görüşlerini paylaştı:
"Başakşehir sevdam, sarı kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez. Sahada çok değerli bir rakibim, gönlümde daima özel bir yeri olan asırlık çınardır. Buna rağmen ikisini asla birbirine karıştırmam. Benim tek hedefim, Başakşehir'in zirvede olmasıdır. Türkiye'de sporun birleştirici gücünü, birbirimize yaklaştıran taraflarını, sevgi, saygı ve kardeşlik aşılayan yönlerini daha çok konuşacağımız günler diliyorum."


Kaynak: AA
Etiketler; #Göksel Gümüşdağ #galatasaray kulübü
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