İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktörleri Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktörleri Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini söyledi.

Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'in sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından basın mensuplarına, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaştığı iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Abdullah Avcı'dan başka bir teknik direktörle çalışmadım. Abdullah Avcı ile teknik direktörlüğün ötesinde dostluk, arkadaşlığımız var. Böyle bir durum söz konusu değil. Abdullah hocanın 5 yıllık sözleşmesi var. Biz bu hikayeyi, bu efsaneyi 1 kupayla tamamlamak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu takımda bir kültür oluşturdu. İlk 5'in içinde olmaya çalışıyor. Biz hocayla istekliyiz, beraber olmaya devam edeceğiz. Herhangi bir şey yok. Abdullah Avcı ile devam..." ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe, Emre'nin yuvası"

Gümüşdağ, mayıs ayı sonunda sözleşmesi sona erecek Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Emre 2015 yılında neredeyse futbolu bırakma süreci yaşarken buraya gelip 4 yıl bu takıma inanılmaz katkı sağladı. Yeteneğiyle, savaşma duygusu, isteği ve tecrübesiyle Başakşehir Futbol Kulübünün bir sembolü oldu. Aynı anlamda da bence Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli futbolcularından biridir. Kendisiyle bir görüşmem oldu. Biz Emre'nin 1 yıl daha oynamasını arzu ettik fakat kendisi, 'Başkanım bana müsaade ederseniz benim Fenerbahçe Kulübüyle son 1 yılıma veda etme düşüncem var. Böyle bir şey gelişirse sizin müsaadenizi isterim.' dedi. Ben de saygıyla karşıladım. Çünkü Fenerbahçe, Emre'nin yuvası. Emre her zaman 'Fenerbahçe benim hayatım, ailem.' demiştir. Bu kararı Emre'ye bıraktık. Emre'nin fikir ve kararlarını her zaman önemserim. Eğer öyle bir karar alırsa da Başakşehir olarak teşekkür ederiz, 'Yolu açık olsun.' deriz."



"Galatasaray Kulübünü tebrik ediyorum"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, 5 yıldır sürekli zirveyi kovalayan bir takımlarının olduğunu belirterek, sezonu şu ifadelerle değerlendirdi:

"Bunu taçlandırmak istedi ama futbolda her türlü netice var. Saha içinden çok saha dışı etkenlerle uğraştık. İkinci olduk. İstikrarlı gidişten dolayı, 5 yıllık bir yapıya rağmen ligin hep sevilen, sempatik takımı olduğumuz için takımımızı çok başarılı buluyorum. Ekibi de başarılı buluyorum. Galatasaray Kulübünü de tebrik ediyorum. Sezon bu sene ilk defa bu kadar çekişmeli geçti. Enteresan kararlar gelişti. Bunların hepsini izledik. Saha dışında veya saha kenarında yaşanan olaylar kabul edilebilir değil. Futbol öyle bir platform ki hepimizin evine giriyor. Sosyal medyada, televizyonlarda yaşanan binlerce olumsuz şey, Türk futbolunun marka değerine çok kötü yansıyor. Futbolu, futbol olarak görmek, yaşamak lazım. Bu işe çok farklı anlam yüklememek lazım. Bizim için Başakşehir Futbol Kulübü hedefinden sapmadı, sapmayacak. Her zaman zirveyi zorlayan, ilk 5'in içinde olacak. Ayağa kalktık. Üç dört gün zor oldu ama ayağa kalktık. Önümüzdeki sezon için hazırlıklara devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl da Başakşehir'i aynı heyecanla zirvenin tepesinde olan bir takım olarak göreceğiz."



"Suç duyurusunda bulunduk"

Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, "Elimde VAR kayıtları var." ifadesini de hatırlatarak, "Nihat Bey'in açıklaması oldu. Biliyorsunuz Galatasaraylı yönetici 'VAR ses kayıtları, görüntüleri elimde.' diyerek, özellikle, maksatlı, Başakşehir'i itibarsızlaştırmak adına farklı farklı bu bilgileri yaydılar. Biz de haklarında suç duyurusunda bulunduk. Geçen gün bir yayında bir gazeteciye 'Ben size dinleteceğim.' demiş. Arkadaşlara talimat verdim sordular, o arkadaşa da dinletmemiş. Dün de Nihat Bey, 'Biz, VAR kayıtlarının federasyondan çıkmadığını, hiçbir kulüple de paylaşmadığımızı beyan ediyorum.' dedi. Bize de yazılı olarak hiçbir kulübe verilmediğini söyledi. İşin ne kadar asılsız olduğu da aslında ortada." şeklinde konuştu.

Gümüşdağ, son olarak, turuncu-lacivertli kulübün maçlarını oynadığı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan "Fatih Terim" isminin çıkarılacağı yönündeki haberlerle ilgili, "Stat ismi değişmesiyle alakalı bir şey gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

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