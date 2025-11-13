Gol makineleri sahnede! Haaland ve Sorloth'lu Norveç, Estonya karşısında, işte yayın bilgileri

Avrupa DK Elemeleri I Grubu'nda 6'da 6 yaparak 18 puanla fırtına gibi esen namağlup lider Norveç, sahasında grubun zayıf halkası Estonya'yı ağırlıyor.

Tüm dünyanın ekran başına kilitleneceği bu mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Norveç - Estonya maçı, bugün saat 20:00'de başlayacak. Ullevaal Stadion'da, oynanacak bu karşılaşma, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. 

Maçın anlatımını Selim Payalan üstlenirken, Slovenyalı hakem M. Jug düdük çalacak. VAR odasında ise yine Slovenya'dan A. Borosak görev yapacak.

NORVEÇ KUSURSUZ, ESTONYA KRİZDE!

Maç öncesi I Grubu'nda Norveç, oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak 18 puanla ve +26'lık inanılmaz averajıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Vikingler son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak müthiş formunu korudu. Konuk Estonya ise 7 maçta topladığı 4 puanla 4. sırada yer alıyor ve son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi (3M, 2B).

Norveç'in süperstar hücum hattıyla sahada olması bekleniyor. İşte takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri:

Norveç (4-4-2): Ö. Nyland; J. Ryerson, K. Ajer, T. Heggem, D. Wolfe; O. Bobb, S. Berge, P. Berg, A. Nusa; A. Sørloth, E. Haaland.

Estonya (4-2-3-1): K. Hein; M. Schjonning-Larsen, M. Kuusk, K. Mets, J. Saliste; K. Palumets, M. Soomets; R. Saarma, P. Kristal, V. Sinyavskiy; R. Sappinen.

