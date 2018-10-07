Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması, 4-4 berabere sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması, 4-4 eşitlikle tamamlandı.



Maçın 3. dakikasında ceza yayının sağından gelen topu Sadık Çiftpınar, kale direğinin yakınındaki Adem Büyük'e aktardı. Adem Büyük'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



11. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Guilherme, ceza sahasına ortasını yaptı. Kale sahası içinde Mina, savunmayla beraber topa yükseldi. Mina'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelerle buluştu: 1-0



17. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Savunmasının arkasına sarkan Muhammet Demir'in vuruşunda, Sadık Çiftpınar'a da çarpan top ağlara gitti: 1-1



20. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Aleksic şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural kale direğinin dibinde topu güçlükle önledi.



21. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Douglas'ın sağ kanattan yaptığı ortada Robinho topla buluştu. Kale direğinin dibinden vuruşunu yapan Robinho, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2



24. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Douglas'ın orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Robinho, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3



43. dakikada sağ taraftan Chebake'nin ortasında kale direğinin dibinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



44. dakikada Ziya'nın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.



Maçın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.



İkinci yarı



47. dakikada Douglas, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek penaltı noktasının gerisindeki Muhammet Demir'e pasını gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top üsten auta çıktı.



67. dakika ev sahibi takım ikinci gölünü attı. Pereira'nın pasıyla ceza önünde topla buluşan Donald'ın sert vuruşunda, savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-3.



73. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, penaltı vuruşundan faydalanamadı. Muhammed Demir'in kullandığı penaltıda kaleci Farnolle, yaptığı güzel kurtarışla gole izin vermedi.



75. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Kale sahası içerisinde topla buluşan Hakan Arslan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 4-2 öne geçirdi.



77. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor 3. golünü buldu. Chebake'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Boutaib'in dokunduğu topu kale önünde Adem Büyük tamamlayarak farkı yeniden 1'e indirdi: 3-4.



80. dakikada ev sahibi takım maçta eşitliği sağladı. Pereira'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Guilherme, müsait durumdaki Eren Tozlu'yu gördü. Bu oyuncu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-4.



Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve müsabaka 4-4 eşitlikle tamamlandı.