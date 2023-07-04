Golden Boy 2023 oylama açık! Altın çocuk Arda Güler için oy verin

Golden Boy, söz okuyuculara ve internet kullanıcılarının oylamaları dikkate alınacak. Veri analiz platformu ve ödülün ana sponsoru Football Benchmark'ın iş birliğiyle geliştirilen 100 ismin resmiyet kazanmasıyla aynı anda online anket de başlıyor. Geçmişte olduğu gibi, sadece web sitesine bağlanın ve en sevdiğiniz şampiyon için oy verin. Yepyeni Golden Boy Index, yarışan yüz adayın her birine (ATP tenis sıralaması gibi) kesin bir sıralama atar, ancak okuyucular kendilerini şımartmakta ve favori yeteneklerini belirtmekte özgürdür. Kasım ayına kadar devam edecek. Endeks, oyuncuların performansına bağlı olarak önümüzdeki birkaç ay boyunca değişiklik gösterecek, çoğu durumda alım-satım kampanyasıyla da bağlantılı olacak ve bu nedenle sıralamalarda yeni isimlerin ortaya çıkma olasılığıyla veya tam tersine tutulmayla bağlantılı olacak. Okuyucular tarafından en çok tıklanan Golden Boy web'i fethedecek.

JÜRİ ÜYELERİ OYLAMAYI DEĞERLENDİRECEK

Gazetecilik jürisi (üç günlük İtalyan spor gazetesinin yöneticileri ve önde gelen İtalyan TV kanallarından meslektaşları da dahil olmak üzere en yetkili Avrupa gazetelerinden 50 uzman) daha sonra, Ekim ayının sonuna doğru harekete geçecek ve karşılığında ödül sahibini bulacak. İlk zaferi 2003'te Ajax'ın Hollandalı Van der Vaart'ı kazanmıştı, sonuncusu ise geçen yıl İspanyol Gavi olmuştu. Golden Boy 2023 oylaması için linke tıklayıp, herkesi deli eden milli gururumuz Arda Güler için oy kullanabiliriz.

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