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Golden State Warriors evinde galip

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Atlanta Hawks'ı 110-103 yendi.

Golden State Warriors evinde galip

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, evinde Hawks'ı Kevin Durant ve Klay Thompson ikilisinin 53 sayılık katkısıyla 110-103 mağlup ederek 15. maçında 12. galibiyetini aldı.

Stephen Curry ve Draymond Green'in forma giymediği maçta son şampiyon Warriors adına Durant, 29 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, Thompson 24 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 3 top çalmayla galibiyette ön plana çıktı. Ev sahibi ekipte Quinn Cook 18, Jonas Jerebko 14 sayı attı.

Art arda 4. olmak üzere 10. maçını kaybeden Hawks'ta Taurean Prince 22, Kent Bazemore 18, Alex Len 14 sayı kaydetti.

NBA'e 11 maçla devam edilecek. 

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 113-89

Denver Nuggets-Houston Rockets: 99-109

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 110-103 


Kaynak: AA
Etiketler; #Golden State Warriors #atlanta hawk
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