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Gomis'ten Tudor paylaşımı

"Seninle çalışmak büyük bir onurdu"

Gomis'ten Tudor paylaşımı

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrılırken, sarı-kırmızılı takımın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis eski hocası için veda mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Igor Tudor ile birlikte fotoğrafını paylaşan Gomis, fotoğrafın altına "Her şey için teşekkür ederim. Bana birçok konuda yardımcı oldun, birçok güzel tavsiyede bulundun ve futbolumu geliştirmem için bir şeyler verdin. Umarım gelecekte senin için en iyisi olur. Seninle çalışmak büyük bir onurdu. Hepimizin bir başlangıcı ve sonu var ama Galatasaray hikayesi hiçbir zaman bitmeyecek" yazdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Galatasaray #Igor Tudor #Bafetimbi Gomis
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