Gornik Zabrze - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gornik Zabrze - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Zabrze şehrinde bulunan Zabrze Arena'da oynanacak zorlu rövanş maçı, bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

Arena'da oynanacak zorlu rövanş maçı, bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği müsabaka, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?

Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk müsabakasında Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak tur kapısını aralamıştı.

Bugün oynanacak karşılaşma, temsilcimizin Avrupa kupaları tarihindeki 302. sınavı niteliğini taşıyor. Geride kalan 301 Avrupa müsabakasında 119 galibiyet ve 65 beraberlik elde eden takım, 117 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 410 kez havalandıran temsilcimiz, kalesinde ise 423 gol gördü.

Fenerbahçe'nin eşleşmeyi geçerek tur atlaması için bu akşamki maçta alacağı her türlü galibiyet veya beraberlik yeterli olacak. Ev sahibi Gornik Zabrze'nin sahadan 1 farklı galibiyetle ayrılması halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında sonucun değişmemesi durumunda turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Polonya ekibinin 2 ve daha farklı galibiyetlerinde Fenerbahçe organizasyona veda edecek. Sarı-lacivertliler rakibini elemesi durumunda, 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladıİŞKUR düğmeye bastı! Belediyeler ve kamu kurumlarına personel alımı başladıEkonomi
Gaziantep FK'da transfer yasağı kalktı, imzalar peş peşe geldi!Gaziantep FK'da transfer yasağı kalktı, imzalar peş peşe geldi!Spor
fenerbahçe
Günün Manşetleri
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Alevler evlere sıçradı, hastane boşaltıldı!
Antalya Kumluca'da orman yangını
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şok itiraf!
Ticaret Bakanlığı'ndan sahte indirime neşter
Halk sağlığını tehdit eden 4 ürün için toplatma kararı!
O illerde yaşayanlar dikkat!
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında soruşturma!
Çok Okunanlar
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 5 Milyon 200 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Kardeşlerin DNA'sı yıllar önce bulunan o kemiklerle eşleşti! Kardeşlerin DNA'sı yıllar önce bulunan o kemiklerle eşleşti!
Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor! Serin hava dalgası bitti, sıcaklıklar tavan yapıyor!
Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi