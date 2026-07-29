Gornik Zabrze - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Zabrze şehrinde bulunan Zabrze Arena'da oynanacak zorlu rövanş maçı, bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

Arena'da oynanacak zorlu rövanş maçı, bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği müsabaka, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?

Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk müsabakasında Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak tur kapısını aralamıştı.

Bugün oynanacak karşılaşma, temsilcimizin Avrupa kupaları tarihindeki 302. sınavı niteliğini taşıyor. Geride kalan 301 Avrupa müsabakasında 119 galibiyet ve 65 beraberlik elde eden takım, 117 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 410 kez havalandıran temsilcimiz, kalesinde ise 423 gol gördü.

Fenerbahçe'nin eşleşmeyi geçerek tur atlaması için bu akşamki maçta alacağı her türlü galibiyet veya beraberlik yeterli olacak. Ev sahibi Gornik Zabrze'nin sahadan 1 farklı galibiyetle ayrılması halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatma dakikalarında sonucun değişmemesi durumunda turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Polonya ekibinin 2 ve daha farklı galibiyetlerinde Fenerbahçe organizasyona veda edecek. Sarı-lacivertliler rakibini elemesi durumunda, 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.