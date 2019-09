Voleybol kariyerini noktalayan eski milli oyuncu Gözde Kırdar, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ı yalnız bırakmıyor.

A Milli Kadın Takım ile 2011 ve 2017'de bronz madalya kazanan Gözde Kırdar, Ankara Spor Salonu'ndaki maçlarda tribündeki yerini alarak ay-yıldızlı ekibe destek veriyor.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen eski milli voleybolcu, "Sahanın içinde olmakla dışında olmak arasında çok büyük fark var. Tribünde olmak çok zor çünkü elinizden arkadaşlarınızı alkışlamak dışında hiçbir şey gelmiyor. Oysa sahanın içinde olsanız yapacağınız bir defans ya da alacağınız bir atak sayısıyla gidişatı değiştirebilirsiniz. Yine de hangisini tercih edersin diye soracak olursanız, 'Kızımla o tribünde olmak.' derim. Çünkü anne olduktan sonra anladım ki hayat bizim için mavi demekmiş." ifadelerini kullandı.



Milli takımla Londra 2012'ye katılmaya hak kazandıkları olimpiyat elemelerini unutamadığını belirten Kırdar, şunları kaydetti:

"Voleybol oynarken de her önemli maçtan ya da turnuvadan önce her zaman sonları düşünürdüm. Kupayı kaldırdığım anı hayal ederdim. Ankara'ya gelirken de kızımı babasıyla kürsüde boynunda madalya ile hayal ettim. O yüzden kızlara söylemek isterim ki son gün birincilik kürsüsünde boynunuzda altın madalya ile İstiklal Marşı'mızı yürekten, 10 bin kişiyle beraber söylemek için korkmadan, ürkmeden her topa yüreğimizi koyarak son topa kadar mücadele ederek oynayın. Arkanızda böyle bir itici güç varken tek rakibiniz kendinizsiniz."