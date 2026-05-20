Gözler İstanbul'daki dev finalde! Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu bu gece İstanbul'da sahibini buluyor. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı tarihi finalde, Alman ekibi Freiburg ile İngiliz devi Aston Villa karşı karşıya geliyor. Peki Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği dev müsabakanın başlama saati, canlı yayın kanalı ve takımların muhtemel 11'leri netleşti. İşte İstanbul'daki dev finalin tüm detayları...
BEŞİKTAŞ PARK'TA KUPA HEYECANI
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en büyüğü İstanbul'da seçiliyor. Beşiktaş Park stadyumunda oynanacak Freiburg - Aston Villa mücadelesi, iki farklı futbol ekolünü karşı karşıya getirecek. Maçın Türkiye'de oynanması sebebiyle Türk sporseverlerin de stadyuma ve karşılaşmaya ilgisi üst seviyede.
Freiburg-Aston Villa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
UEFA Avrupa Ligi final müsabakası, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Avrupa'nın bu büyük organizasyonunda şampiyonu belirleyecek olan karşılaşma saat 22.00’de başlayacak
Heyecan dolu SC Freiburg - Aston Villa mücadelesi, futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.
DEV FİNALİN MUHTEMEL 11'LERİ
Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins
Freiburg Tarihinin İkinci Finalinde, Aston Villa Takipte
Almanya Bundesliga temsilcisi Freiburg, kulüp tarihinde ikinci kez bir kupa finalinde boy gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce 2021-2022 sezonunda Almanya Kupası finalinde sahaya çıkmış ancak sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.
Zorlu karşılaşma öncesinde Freiburg taraftarları İstanbul Aksaray'da toplanarak stadyuma doğru hareket etti. İngiliz ekibi Aston Villa ise resmi hesapları üzerinden İstanbul'a yönelik paylaşımlarda bulundu.