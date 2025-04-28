Göztepe - Başakşehir maçı hangi kanalda? Göztepe - Başakşehir maçı canlı izle
Trendyol Süper Lig’in 33. hafta kapanış maçı, bu akşam Göztepe ile Başakşehir arasında oynanacak. Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda Trabzonspor’a 2-0 mağlup olarak kupaya veda eden Göztepe, ligi iyi bir noktada tamamlamak için mücadeleye devam ediyor.
Göztepe, Başakşehir ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı ve bu maçlardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
Peki, Göztepe Başakşehir maçı hangi kanalda? Maç ne zaman ve saat kaçta?
Göztepe Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak olan Göztepe-Başakşehir maçı, 28 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Göztepe Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Göztepe Başakşehir maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maç, saat 20:00’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen izlenebilecek.
Göztepe Başakşehir Muhtemel İlk 11’ler
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Crespo, Pelkas, Deniz, Serdar, Piatek.
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Tijanic, Matsuki, Dennis, Juan, Romulo.