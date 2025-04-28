Göztepe - Başakşehir maçı hangi kanalda? Göztepe - Başakşehir maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig’in 33. hafta kapanış maçı, bu akşam Göztepe ile Başakşehir arasında oynanacak. Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda Trabzonspor’a 2-0 mağlup olarak kupaya veda eden Göztepe, ligi iyi bir noktada tamamlamak için mücadeleye devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Göztepe - Başakşehir maçı hangi kanalda? Göztepe - Başakşehir maçı canlı izle
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Göztepe, Başakşehir ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı ve bu maçlardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Peki, Göztepe Başakşehir maçı hangi kanalda? Maç ne zaman ve saat kaçta?

Göztepe Başakşehir Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak olan Göztepe-Başakşehir maçı, 28 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Göztepe Başakşehir Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Göztepe Başakşehir maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maç, saat 20:00’de beIN Sports 1 ekranlarından naklen izlenebilecek.

Göztepe Başakşehir Muhtemel İlk 11’ler

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Crespo, Pelkas, Deniz, Serdar, Piatek.

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Tijanic, Matsuki, Dennis, Juan, Romulo.

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