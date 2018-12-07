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Göztepe çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçında puan alamayan sarı-kırmızılı takım, yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Göztepe çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftada sahadan puansız ayrılan Göztepe, 15. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Ligde en son Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 2-0 ve son olarak Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, 15. haftaya 18 puan ve averajla 11. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçta ise 1 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.

Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak 15. hafta mücadelesinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Hakan Çinemre, Adama Traore, Deniz Kadah, Axel Ngando ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kart cezalısı Wallace Reis forma giyemeyecek. Göztepe'de Alpaslan Öztürk, Celso Borges ve Tayfur Bingöl de ceza sınırında bulunuyor.

Göztepe, geçen sezon Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-2, İzmir'dekini ise 1-0 kazanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #göztepe #sivasspor
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