Göztepe, Çorum FK maçını Gürsel Aksel Stadı'na oynayacak

Trendyol 1. Lig'de ilk iç saha maçını stadının yetişmemesi nedeniyle Manisa'da oynamak zorunda kalan Göztepe, 26 Ağustos Cumartesi günkü Ahlatcı Çorum FK karşılaşmasına Gürsel Aksel Stadı'nda çıkabilecek.

Göztepe, Çorum FK maçını Gürsel Aksel Stadı'na oynayacak
Göztepe, Çorum FK maçını Gürsel Aksel Stadı'na oynayacak

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezonun ilk maçını evlerinde oynayamadıkları için tüm taraftarlardan özür diledi.

GÖZTEPE, ÇORUM FK MAÇINI GÜRSEL AKSEL STADI'NA OYNAYACAK

Bu durumun kabul edilemez olduğunu aktaran Ankersen, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın yaşadığı hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum. Bu durumun bir sonucu olarak, sahanın bakımından sorumlu tedarikçimizle ciddi görüşmeler yaptık ve durumla ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiler. Ayrıca durumu değerlendirmek üzere bağımsız uzmanlarla birlikte çalıştık ve taraftarlarımızla bu hafta evimiz Gürsel Aksel'de yeniden buluşuyoruz."

Göztepe, Çorum FK maçını Gürsel Aksel Stadı'na oynayacak - Resim : 1

Ankersen, sportif direktör Ivan Mance'ın geçici olarak CEO görevine atandığını belirterek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kendisi ileriye dönük olarak kulübün tamamından sorumlu olacak ve yönetim kurulunun tam desteğine sahip olacak. Ayrıca kulübün günlük operasyonlarını güçlendirmek amacıyla bir CEO arama sürecini de başlattık. Son derece önemli bir sezonla karşı karşıyayız ve hedefimize ulaşmak için taraftarımızın gücünü arkamıza almamız gerekiyor. Taraftarlarımızın yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum ancak önümüzdeki süreçte her zaman olduğu gibi takımınızın yanında olacaklarına ve tam destek vereceklerine şüphem yok."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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