Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Fausto Grillo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu başında transfer edilen 26 yaşındaki Arjantinli defans oyuncusu Grillo ile yapılan görüşmelerin ardından sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, Grillo'ya futbol yaşantısında başarılar dilendi.
Grillo, Türkiye'de sadece 5 Türkiye Kupası maçında takımının formasını giydi.
Göztepe'de Fausto Grillo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Fausto Grillo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.