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Göztepe'de Fausto Grillo'nun sözleşmesi feshedildi

Göztepe'de Fausto Grillo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Göztepe'de Fausto Grillo'nun sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Fausto Grillo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu başında transfer edilen 26 yaşındaki Arjantinli defans oyuncusu Grillo ile yapılan görüşmelerin ardından sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, Grillo'ya futbol yaşantısında başarılar dilendi.

Grillo, Türkiye'de sadece 5 Türkiye Kupası maçında takımının formasını giydi.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #göztepe
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