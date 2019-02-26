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Göztepe'de ikinci Tamer Tuna dönemi

Geçen sezon sarı kırmızılı ekipte teknik direktörlük yapan Tuna ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Göztepe'de ikinci Tamer Tuna dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'da Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Tamer Tuna getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Tamer Tuna ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve yeni teknik heyetin bu akşam gerçekleştirilecek antrenmanda yer alacağı aktarıldı.

Kulüp sitesi, başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna'nın el sıkıştıkları bir fotoğraf karesini de paylaştı.

Tamer Tuna, yaklaşık 9 aylık bir sürenin ardından yeniden Göztepe'de görev alarak bu ekipte ikinci teknik direktörlük mesaisine başladı. Tuna yönetiminde 2017-2018 sezonunda başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, ligi 49 puanla 6. sırada tamamlamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #göztepe #Tamer Tuna
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