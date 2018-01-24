Süper Lig'de 27 Ocak Cumartesi günü Kayserispor'la mücadele edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de 27 Ocak Cumartesi günü Kayserispor'la mücadele edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.



Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas üzerinde duran futbolcular son bölümde taktik çalıştı.



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas ve Hakan Çinemre takımdan ayrı idman yaptı.