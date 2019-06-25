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Göztepe'de kombine bilet satış fiyatı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2019-2020 sezonunun ilk devresinde geçerli olacak kombine biletlerin satışları 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Göztepe'de kombine bilet satış fiyatı belli oldu

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Bornova Stadı'nda geçerli olacak kombinelerin yenileme işlemlerinin 1 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'te, genel satışların ise 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, kombine biletlerin sezonun ilk yarısında geçerli olacağı, yenileme döneminde maraton tribünü kombinelerinin 375, numaralı tribünün 750 ve VIP tribününün bin 600 liradan, genel satış döneminde ise maraton tribün biletlerinin 500, numaralı tribünün 900 ve VIP tribününün bin 800 liradan satılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Bornova Stadı için kombine bilet alacak taraftarların Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için bazı avantajlardan faydalanacağı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #göztepe
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