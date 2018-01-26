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Göztepe'de Peybernes ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fransız savunma oyuncusu Mathieu Peybernes ile yollarını ayırdı.

Göztepe'de Peybernes ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fransız savunma oyuncusu Mathieu Peybernes ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Peybernes ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Fransa'nın Lorient takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen Mathieu Peybernes, Göztepe formasıyla ligde 9 maçta 750 dakika mücadele etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #göztepe #süper lig #Mathieu Peybernes
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