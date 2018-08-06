Ülkesinde Internacional takımında profesyonel olan 30 yaşındaki futbolcu, Vasco da Gama ve Bahia takımlarında da forma giydi. Titi, 2015-16 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye kariyerine adım attı. İlk 2 sezonu Kasımpaşa'da, son sezonunu ise Bursaspor'da geçiren Brezilyalı 97 Süper Lig maçına çıktı ve bu maçlarda 10 kez rakip fileleri havalandırdı.
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