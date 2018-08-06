Trump'tan İran yaptırımlarına yeni kararname
Trump'tan İran yaptırımlarına yeni kararname
Adalet Bakanı Gül açıkladı
Adalet Bakanı Gül açıkladı
İmam Hatip siyaseti iflas etti
İmam Hatip siyaseti iflas etti
CHP'li muhaliflerden açıklama
CHP'li muhaliflerden açıklama

Göztepe'de Titi imzayı attı

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe, Bursaspor'dan geçtiğimiz günlerde transfer ettiği Brezilyalı stoper Titi'yle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'de Titi imzayı attı

Ülkesinde Internacional takımında profesyonel olan 30 yaşındaki futbolcu, Vasco da Gama ve Bahia takımlarında da forma giydi. Titi, 2015-16 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye kariyerine adım attı. İlk 2 sezonu Kasımpaşa'da, son sezonunu ise Bursaspor'da geçiren Brezilyalı 97 Süper Lig maçına çıktı ve bu maçlarda 10 kez rakip fileleri havalandırdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor toto süper lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.