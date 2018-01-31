Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, günün ikinci çalışmasının ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Göztepe'de Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.