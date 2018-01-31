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Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, günün ikinci çalışmasının ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Göztepe'de Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #süperlig #göztepe #futbol
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