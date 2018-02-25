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Göztepe Demba Ba ile güldü

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u Demba Ba'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Göztepe Demba Ba ile güldü

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

5. dakikada Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Gouffran'ın sert şutunda top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

11. dakikada Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Gouffran'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

35. dakikada Göztepe öne geçti. Konuk ekibin uzaklaştırmak istediği topa sahip olan Demba Ba, ceza alanı dışı sol çapraz pozisyondan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

54. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cyriac'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Halil'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Castro'nun şutunda, kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Kone'nin sol kanattan yaptığı ortada Demir Grup Sivassporlu oyuncuların müdahale edemediği topu Tayfur Bingöl uzaklaştırdı.

Karşılaşma Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #göztepe #sivasspor #süper lig
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