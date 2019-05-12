Göztepe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçta yedikleri ikinci golde Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonucunda çekilen ofsayt çizgisinin hatalı olduğunu ileri sürdü.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Demir Grup Sivasspor'un 32. dakikada bulduğu golün, VAR uygulamasına tabi tutulduktan sonra çekilen ofsayt çizgisine göre geçerli sayıldığı belirtilerek, "Gerek maç sırasında çıplak gözle yaptığımız tespitte gerekse maç sonrası incelediğimiz mevcut televizyon görüntülerinde golün ofsayt olduğu kanısı oluşmuş ve maçta pozisyonla ilgili çekilen ofsayt çizgisi ile ilgili şüphe doğmuştur." denildi.



Yurt dışında uzman kaynaklarla kurulan temas sonrası görüntülerin kendileriyle paylaşıldığının aktarıldığı açıklamada, "Tarafımıza iletilen bilgi ışığında çizginin çizildiği anın oyuncunun topu ayağından çıkardığı kareden 3 veya 4 kare önce çizildiği tespit edilmiştir. Sadece 3 kareyi içeren görüntüler tarafımıza gönderilmiştir. Konu ile ilgili teknik rapor istenmiş ve en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır." görüşlerine yer verildi.



İlgili makamlardan "VAR odasında bu çizgiyi çeken kimdir? Çizgi çekme anını hakem mi yoksa VAR odasındaki teknisyenler mi yapmaktadır? Bu konuda çalışan teknisyenler hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Dün oynanan maçta kaç adet televizyon kamerası mevcuttur? Aynı gün İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Akhisarspor maçında kullanılan kamera sayısı kaçtır? En son oynanan derbi (Galatasaray-Beşiktaş) maçında kaç adet kamera kullanılmıştır? Kameraların teknik yeterliliği Avrupa'da kullanılan kameralar ile eş değer midir? Yurt dışında VAR uygulanan ülkelerde bu kararların uygulanabilmesi için kullanılan kamera sayısı kaçtır?" şeklindeki soruların yanıtlanmasının istenildiği açıklama, şu ifadelerle tamamlandı:

"VAR ofsayt çizgisinin çekilmesiyle ilgili hata yapıldığı kanaati kulübümüzde oluşmuştur ve bu hataların nedenlerini anlayabilmek için yukarıdaki sorular sorulmuştur."