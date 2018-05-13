Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Atiker Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Göztepe, gözünü son hafta evinde karşılaşacağı Galatasaray maçına çevirdi.

Göztepe'nin son derece değerli bir kulüp olduğunu vurgulayan Tamer Tuna, "Bu değeri son düdüğe kadar göstermeliyiz. Biz her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraş veren bir takım olduk. Galatasaray'a karşı da aynı anlayışla sahada olacağız. Rakibimiz şampiyonluk maçına çıkacak. Bu yüzden Galatasaray için müsabaka daha değerli hale gelecek. Ancak taraftarımızın desteğini arkamıza alıp bizlere yakışanı yapacağız" diye konuştu.



Bu sezon hedeflerinin Avrupa olduğunu ancak Teleset Mobilya Akhisarspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla amaçlarına ulaşamadıklarını belirten genç teknik adam, "Maçlar nasıl gelişirse gelişsin aklımızda hep Avrupa olmuştu. Ancak Akhisarspor kupayı kazandı, Akhisarspor'u bu başarısından dolayı kutluyorum" yorumunu yaptı.



Göz-Göz'de Bornova Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçı öncesi iki önemli futbolcu cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılılarda kanatlarda görev yapan Halil bu sezon dördüncü sarı kartını görürken, orta saha Poko ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı.