Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında henüz galibiyetle tanışamayan Göztepe, teknik direktör değişikliğine giden Gaziantep FK'yi sahasında ağırlıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

Süper Lig'de geride kalan üç haftalık periyotta İzmir ekibinin henüz galibiyeti bulunmuyor. Sezonun açılış maçında Gençlerbirliği'ne mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada Konyaspor ile berabere kaldı. Son lig sınavında ise zorlu Galatasaray deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen Göztepe, kendi taraftarı önünde çıkacağı bu karşılaşmada sezonun ilk üç puanını hanesine yazdırmayı istiyor.

GAZİANTEP FK'DE ORHAN AK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ligin ilk üç haftasında hanesine birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yazdıran konuk ekip Gaziantep FK, sezona Alanyaspor beraberliğiyle girdi. İkinci haftada Eyüpspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi başaran kırmızı-siyahlı ekip, son maçında ise sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 boyun eğdi.

Bu iç saha yenilgisinin ardından kulüpte yönetimsel hamleler peş peşe geldi ve teknik direktör Mirel Radoi ile yollar resmen ayrıldı. Göreve vakit kaybetmeden Orhan Ak'ı getiren Gaziantep temsilcisi, yeni hocası yönetiminde çıkacağı ilk müsabakada İzmir deplasmanından eli boş dönmemeyi amaçlıyor.

YAYIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Göztepe ile Gaziantep FK'yi karşı karşıya getirecek 4. hafta karşılaşması, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. İzmir Isonem Park'ın ev sahipliği yapacağı maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Futbolseverler, iki takımın çıkış aradığı bu zorlu maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma aynı zamanda beIN SPORTS 2'nin yayın platformu üzerinden şifreli olarak izleyicilerle buluşacak.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
THY bilet kampanyasını duyurdu! Doğu Avrupa’da 10 ülkeye avantajlı uçuşTHY bilet kampanyasını duyurdu! Doğu Avrupa’da 10 ülkeye avantajlı uçuşGezi
Gaziantep FK Göztepe Spor Kulübü
Günün Manşetleri
Tır ile patpat çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
15 bin kiralık konut başvurusu 14 Eylül'de başlayacak
71 ilde dev uyuşturucu operasyonu!
Veyis Ateş ilk duruşmada tahliye edildi
Almanya seçimlerini silip süpüren AfD'ye tebrik!
AHBAP Derneği'ne dev operasyon!
İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatıyor mu? "
Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti!
Antalya'da alevlerle amansız mücadele!
Valizlerden 70 milyon liralık uyuşturucu çıktı!
Çok Okunanlar
Depolar alev aldı: Rekor zammın ardından pompa fiyatları güncellendi! Depolar alev aldı: Rekor zammın ardından pompa fiyatları güncellendi!
Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak! Meteoroloji il il uyardı: Yarın bu illeri sağanak yağış vuracak!
Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti! Meteoroloji yeni haftanın ilk gününü işaret etti!
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
8 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 8 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar