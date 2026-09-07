Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de geride kalan üç haftalık periyotta İzmir ekibinin henüz galibiyeti bulunmuyor. Sezonun açılış maçında Gençlerbirliği'ne mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada Konyaspor ile berabere kaldı. Son lig sınavında ise zorlu Galatasaray deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen Göztepe, kendi taraftarı önünde çıkacağı bu karşılaşmada sezonun ilk üç puanını hanesine yazdırmayı istiyor.

GAZİANTEP FK'DE ORHAN AK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ligin ilk üç haftasında hanesine birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yazdıran konuk ekip Gaziantep FK, sezona Alanyaspor beraberliğiyle girdi. İkinci haftada Eyüpspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi başaran kırmızı-siyahlı ekip, son maçında ise sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 boyun eğdi.

Bu iç saha yenilgisinin ardından kulüpte yönetimsel hamleler peş peşe geldi ve teknik direktör Mirel Radoi ile yollar resmen ayrıldı. Göreve vakit kaybetmeden Orhan Ak'ı getiren Gaziantep temsilcisi, yeni hocası yönetiminde çıkacağı ilk müsabakada İzmir deplasmanından eli boş dönmemeyi amaçlıyor.

YAYIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Göztepe ile Gaziantep FK'yi karşı karşıya getirecek 4. hafta karşılaşması, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. İzmir Isonem Park'ın ev sahipliği yapacağı maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Futbolseverler, iki takımın çıkış aradığı bu zorlu maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma aynı zamanda beIN SPORTS 2'nin yayın platformu üzerinden şifreli olarak izleyicilerle buluşacak.