Göztepe Hüseyin Bulut'u transfer etti

Göztepe, geçen sezon Borussia Dortmund II forması giyen 20 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'u kadrosuna dahil etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.



Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'un takımın Afyonkarahisar'daki kampına katıldığı belirtildi.

