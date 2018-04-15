Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, maçın ikinci yarısında ulaştığı gollerle Bursaspor'u 2-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

24. dakikada konuk ekibin atağında ceza sahasına giren Stancu, topu uygun durumdaki Yusuf Erdoğan'a aktarmak istedi. Yusuf Erdoğan'dan önce kaleci Beto yatarak topa sahip oldu.

26. dakikada Castro'nun pasında ceza alanında topla buluşan Ghilas şutunu çekti. Kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada Göztepe'nin sol taraftan kazandığı korneri Kosanovic kullandı. Ceza alanındaki Wallace Reis'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.

30. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.

45+2. dakikada Ngando'nun pasında topla ceza alanına giren Ghilas'ın, kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ayağı kaydı ve meşin yuvarlağa vuramadı. Savunma topu uzaklaştırdı.

50. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Sabri Sarıoğlu'nun ceza alanına ortasında Ghilas topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0



79. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Castro'nun savunmanın arkasına gönderdiği topa Tayfur Bingöl hareketlendi. Bu futbolcunun ceza alanı dışından vuruşunda, top filelere gitti: 2-0



87. dakikada Bursaspor, Sow'la skoru 2-1'e getirdi. Göztepe savunmasından dönen topa kafayı vuran Sow, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.



Göztepe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.





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