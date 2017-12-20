Süper Lig'de 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, sarı-kırmızılı takım karşısında alacakları iyi bir sonuçla devre arasına moralli girmek istediklerini söyledi.

Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray maçında alacakları 1 veya 3 puanla hedefledikleri 30 puanın üzerine çıkmaya çalışacaklarını ifade etti.



Takım olarak gerek disiplin gerek moral olarak iyi seviyede olduklarını kaydeden Tuna, "Eksiklerimiz var, bunları devre arasında çalıştıktan sonra ikinci yarıya daha güçlü girmeye çalışacağız. Galatasaray karşısında da iyi organizasyonumuzu devam ettirmek istiyoruz. İlk yarının son maçında hem tatile moralli girme adına hem de ikinci yarıya daha iyi başlama adına avantajlı bir skor olsun istiyoruz." dedi.



Tuna, gazetecilerin Galatasaray'da yaşanan teknik heyet değişikliğinin yanı sıra sarı-kırmızılı yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almasıyla ilgili bir sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Bunları Göztepe teknik direktörü olarak değerlendirirsem, bizde öyle şeyler olmadığı için gayet mutluyuz. Şöyle bir gerçek var, bazen avantaj bazen dezavantaj oluyor. Galatasaray'ın bir gerçeği var, İstanbul'da oynadığı 8 maçın 7'sini kazandı, birinde berabere kaldı. Hiç mağlubiyet yaşamadı, bu onlar için bir avantaj. Hoca değişikliğini kendileri değerlendirecektir, takım sahaya çıkıp mücadele ediyor. Seyircinin avantajı var, coşkulu taraftara oynayan bir Galatasaray var."



Tuna, sezon başında koydukları kalıcı olma hedefinin gerçekçi bir düşünce olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekçi hedef Avrupa ile alakalı da bir plan gerektiriyor. Bu da bundan sonra başlıyor. Bugüne kadar yaptığımız her şey bizi yarına taşıyacak. Güçlü bir takımız, olgun takımız. Yapmak istediklerimiz var, hala yapamadıklarımız var."