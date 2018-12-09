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Göztepe Kemal Özdeş ile anlaştı

Göztepe, teknik direktörlük için Kemal Özdeş'le prensip anlaşmasına vardı.

Göztepe Kemal Özdeş ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük için Kemal Özdeş'le prensip anlaşmasına vardı.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayram Bektaş'ın istifa kararının ardından bu teklifi kabul ettiklerini hatırlattı. Bayram Bektaş'ın son derece düzgün bir insan olduğunu kaydeden Papatya, "Adam gibi geldi, adam gibi gitti. Maalesef futbol böyle." dedi.

Papatya, Bektaş'ın yerine gelecek isimle ilgili olarak da Kemal Özdeş'le bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Kendisiyle bir ön görüşme yaptık ve prensip anlaşmasına vardık, yarın sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon başında Kasımpaşa'nın başında yer alan Kemal Özdeş, 7. haftadan sonra görevinden ayrılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #göztepe
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