Göztepe – Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe – Konyaspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’de 4. haftanın açılış mücadelesinde Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 4. haftanın açılış maçında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

le, 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Maç şifreli yayın kapsamında beIN Sports 1’den izlenebilecek.

