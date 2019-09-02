Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi
Memurlardan Hakem Kurulu'na tepki
Memurlardan Hakem Kurulu'na tepki
ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Göztepe, Napoleoni'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile anlaşmaya vardı

Göztepe, Napoleoni'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 33 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "372 maçta 90 kez rakip fileleri sarsan İtalyan futbolcuya Göztepe'mize hoş geldin diyor başarılar diliyoruz." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #Stefano Napoleon #göztepe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.