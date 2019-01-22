banner1002
VakıfBank'tan borç ve faiz açıklaması
VakıfBank'tan borç ve faiz açıklaması
Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili açıklama
Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili açıklama
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
Endonezya'da deprem
Endonezya'da deprem

Göztepe'nin kupadaki konuğu Antalyaspor

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Göztepe'nin kupadaki konuğu Antalyaspor

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kupada son 16 turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, rakibiyle yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.

Göztepe, her türlü galibiyet veya 3-3'e kadar olan beraberliklerde adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabakanın 3-3 berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer sonuçlarda ise Antalyaspor çeyrek finale yükselecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçı öncesinde Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #göztepe #antalyaspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.