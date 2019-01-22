Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.



Kupada son 16 turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, rakibiyle yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.



Göztepe, her türlü galibiyet veya 3-3'e kadar olan beraberliklerde adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabakanın 3-3 berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer sonuçlarda ise Antalyaspor çeyrek finale yükselecek.



Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçı öncesinde Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.



