Göztepe - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Peki Göztepe - Pendikspor maçı ne zaman? Göztepe - Pendikspor maçı saat kaçta? Göztepe - Pendikspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Göztepe ile Pendikspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Göztepe, ligde oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe, topladığı 34 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Pendikspor, topladığı 43 puanla 3. sırada yer alıyor.
GÖZTEPE - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 26. haftasındaki Göztepe - Pendikspor maçı 11 Mart Cumartesi günü oynanacak.