Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
TSK'dan açıklama: 1 asker şehit
TSK'dan açıklama: 1 asker şehit
"Dün gece çok ciddi bir iddia ortaya atılmıştır"
Hollanda Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekti
Hollanda Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekti

Göztepe, San Diego 1904 ile iş birliği yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Demba Ba'nın kurucuları arasında yer aldığı ABD'nin San Diego 1904 Futbol Kulübü ile iş birliği yapacağı bildirildi.

Göztepe, San Diego 1904 ile iş birliği yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Demba Ba'nın kurucuları arasında yer aldığı ABD'nin San Diego 1904 Futbol Kulübü ile iş birliği yapacağı bildirildi.

Kulüpten alınan bilgiye göre, önümüzdeki dönemde Torbalı ilçesinde faaliyete geçecek altyapı tesisleri için ortaklık görüşmeleri yapan Göztepeli yöneticiler, söz konusu kulübün yetkilileriyle bir araya geldi.

Kurucuları arasında Göztepeli futbolcu Demba Ba'nın yanı sıra oyuncular Eden Hazard, Yohan Cabaye ve Moussa Sow'un yer aldığı San Diego 1904'le önümüzdeki dönemde bir iş birliği anlaşması imzalanacak.

Torbalı Belediyesi tarafından Göztepe Kulübüne Pancar Mahallesi'nde tahsis edilen 103 dönümlük araziye yapılacak ve 8 sahanın yer alacağı altyapı tesisinin temel atma töreninin mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #San Diego 1904 #göztepe #futbol #altyapı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.