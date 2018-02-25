Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Demir Grup Sivasspor maçına pilot montuyla çıktı

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sivasspor'la oynanan lig maçı öncesinde dikkati çeken bir harekete imza attı. Tuna, mücadeleye pilot montuyla çıktı.



Savaş uçağı pilotların giydiği montla yeşil sahaya çıkan Tamer Tuna bu hareketiyle İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üssü’nden tecrübe uçuşu amacıyla havalanan ve kalkışından 5 dakika sonra düşen uçakta şehit olan pilotlarımızı andı.



Geçtiğimiz günlerde İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üssü’nden havalanan SF-260D eğitim uçağı, kalkışından 5 dakika sonra düşmüştü.



Uçakta bulunan pilotlar Yüzbaşı Yunus Bal ile Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit olmuştu.





*Görüntü beİN Sports’tan alınmıştır

