Süper Lig'de 5 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salondaki kuvvet çalışmasının ardından sahada 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde şut çalıştı.
Sakatlığı bulunan Hakan Çinemre antrenmanda yer almadı.
Süper Lig'de 5 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de 5 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.