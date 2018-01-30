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Göztepe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 5 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 5 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salondaki kuvvet çalışmasının ardından sahada 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde şut çalıştı.

Sakatlığı bulunan Hakan Çinemre antrenmanda yer almadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #süperlig #göztepe #futbol
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