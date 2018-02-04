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Göztepe, Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Göztepe, son çalışmasını Trabzon'da yaptı.

Göztepe, Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Göztepe, son çalışmasını Trabzon'da yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İzmir ekibinin son çalışmasını Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği belirtildi.

Takımın yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından kamp yaptığı otele döndüğü bildirildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın antrenmanı ziyaret ederek, kulüp başkanı Mehmet Sepil ve teknik direktör Tamer Tuna ile sohbet ettiği kaydedildi.

Trabzonspor ile Göztepe arasında yarın saat 20.00'de Medical Park'ta oynanacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #süperlig #göztepe #futbol
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