Göztepe, Trabzonspor'u evinde ağırlıyor! İzmir ekibi yenilmezlik serisini sürdürecek mi?

İzmir temsilcisi Göztepe, Trendyol Süper Lig’in on beşinci haftası kapsamında yarın Trabzonspor’u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, bu sezon topladığı puanlarla dikkat çekerken, cumartesi günü saat 20.00'de kendi sahasında kritik bir mücadele verecek.

Müsabaka öncesi oluşan puan tablosuna bakıldığında; Göztepe geride kalan süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 26 puana ulaştı ve ligin 4. basamağında yer alıyor. Konuk ekip Trabzonspor ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle elde ettiği 31 puanla 3. sırada bulunuyor. Ege ekibi, bu zorlu mücadeleden üç puanla ayrılarak mevcut ilk dört içindeki konumunu sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

GÖZTEPE İÇ SAHADA YENİLMEDİ

Göztepe, taraftarının önünde oynadığı maçlarda bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Trendyol Süper Lig’de ev sahibi olarak çıktığı karşılaşmalarda başarılı bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, şu ana kadar oynadığı 6 iç saha mücadelesinde 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bu seriyi Trabzonspor karşısında da sürdürmeyi ve kendi seyircisi önünde kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmek istiyor.

KADRODAKİ TEK EKSİK SABRA

Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor karşılaşması öncesinde yalnızca bir futbolcunun eksikliği söz konusu. Sakatlığı bulunan isim, genç golcü Ibrahim Sabra olacak. Tedavisi devam eden oyuncunun maç kadrosunda yer almayacağı bildirildi. Ürdünlü forvetin sahalara dönüşünün "birkaç hafta daha" süreceği bilgisine ulaşıldı. On dokuz yaşındaki oyuncu, bu sezon Göztepe formasıyla 7 müsabakaya çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

Göztepe ile Trabzonspor arasındaki zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik randevuyu Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’a yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil eşlik edecek. Müsabakada dördüncü hakemlik görevini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.