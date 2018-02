"Daha istekli ve arzulu bir futbol ortaya koyarak Boluspor deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyoruz"

Grandmedical Manisaspor, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Tarık Almış Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Ana bölümde kondisyon çalışması yapan futbolcular, idmanı egzersizle tamamladı.



Taşkın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Gaziantepspor galibiyetiyle moral depoladıklarını söyledi.



Yarın yapacakları antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Bolu'ya gideceklerini belirten Taşkın, "Daha istekli ve arzulu bir futbol ortaya koyarak Boluspor deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyoruz. Sahada elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.



Taner Taşkın, transfer yasağı nedeniyle altyapıdan yetişen oyuncularla yola devam ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"Şehrimizin de desteğiyle bu çocukları hazırlarsak arzuladığımız Manisaspor'u önümüzdeki günlerde tekrar görebiliriz. Düşme kalkma gibi şeyleri konuşmak dahi istemiyorum. Futbolda her sene bir takım şampiyon oluyor, bazı takımlar da düşme potasına giriyor. Şu anda sıkıntılı bir durumdayız ama her zaman oyuncularımıza pozitif yaklaşıyor ve onlara olumlu şeyler anlatıyoruz. Ligden düşsek bile dünyanın sonu değil."