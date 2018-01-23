TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da, olağanüstü genel kurul kararı alındı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da, olağanüstü genel kurul kararı alındı.



Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurul kararı alındığı bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Manisaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Manisa Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri'nde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18 Şubat Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."