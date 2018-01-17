Teknik direktör Taşkın: "İlk yarı oynayan oyunculardan 6'sı resmen gitmiş durumda ve 9 oyuncu da antrenmana çıkmıyor"

TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da bugün göreve başlayan teknik direktör Taner Taşkın, sezonun ilk yarısında takımda bulunan 6 oyuncunun ayrıldığını, 9 futbolcunun da çeşitli gerekçelerle antrenmana çıkmadığını söyledi.



Grandmedical Manisaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Tarık Almış Spor Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmana tedavileri devam eden Mehmet Enes Sığırcı, Furkan Parsak ve Berk Cambaz ile izinli olan Mustafa Sevgi, Berkay Samancı, Meye, Sebaihi, Makic ve Perovic katılmadı.



Dün imzalanan sözleşmenin ardından bugün ilk kez takımın başına geçen teknik direktör Taşkın, antrenmanın ardından, AA'ya yaptığı açıklamada, takımın zor zamanlardan geçtiğini söyledi.



Takımdan kaleci Emrullah Şalk ile oyuncular Dimov, Atiemwen, Zahit Fındık, Metin Yüksel ve İsmail Haktan Odabaşı'nın ayrıldığını belirten Taşkın, şöyle konuştu:

"İki yıl aradan sonra zor bir zamanda bu takımın başına geçmek nasip oldu. Bu görevi layıkıyla yapmaya geldik. Şu an oyuncu konusunda sıkıntıdayız. İlk yarı oynayan oyunculardan 6'sı resmen gitmiş durumda ve 9 oyuncu da antrenmana çıkmıyor. Biz kalanları geri getirme çabasındayız. Genç arkadaşlarımızla beraber çaba harcıyoruz. Bugün ilk antrenmanımızı yaptık. Pazar günü Rizespor ile çok ciddi bir maçımız var. İnşallah ona iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz."

Manisalılara takıma sahip çıkmaları çağrısında bulunan Taşkın, Manisaspor'un şehrin önemli bir markası olduğuna dikkat çekti.



Taşkın, şöyle devam etti:

"Herkesten taşın altına elini koymasını istiyoruz. Biz 'bismillah' dedik, göreve başladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda Manisaspor'u yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Grandmedical Manisaspor, Çaykur Rizespor'u 21 Ocak Pazar günü, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacak.