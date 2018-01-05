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Grandmedical Manisaspor'da transfer

TFF 1. Lig ekibi, eski futbolcusu Timur Karagülmez ile sözleşme imzaladı

Grandmedical Manisaspor'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor, eski oyuncusu Timur Karagülmez'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Manisaspor Kulübü Başkanı Abdullah Mergen, yaptığı açıklamada, Timur Karagülmez'in 2015-2016 sezonunda TFF 2. Lig'de yaşadıkları şampiyonlukta önemli katkıları olduğunu belirterek, "Timur geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Timur, çok karakterli ve özverili bir isim. Kendisinin geçmişte Grandmedical Manisaspor’a sağladığı katkıyı ligin ikinci yarısında da vereceğine inanıyoruz. Bu birliktelik iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Timur Karagülmez ise siyah-beyazlı formayı yeniden giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Yeniden bu birlikteliğin sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Takımdaki diğer arkadaşlarım gibi ben de ligin ikinci yarısında Grandmedical Manisaspor'un hak ettiği yerlere gelebilmesi için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #Timur Karagülmez #TFF 1. Lig #Grandmedical Manisaspor #futbol
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