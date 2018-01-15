MANİSA (AA) - Grandmedical Manisaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Tarık Almış Spor Tesisleri'ndeki antrenmanda teknik direktör Fatih Tekke yer almazken çalışma yardımcı antrenör yönetiminde yapıldı.
Antrenmana, tedavileri devam eden Mehmet Enes Sığırcı ve soğuk algınlığı geçiren Kağan Bağış katılmadı.
Isınmayla başlayan, pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada taktiksel oyunun ardından tamamlandı.
Grandmedical Manisaspor-Çaykur Rizespor mücadelesi 21 Ocak Pazar günü, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak.