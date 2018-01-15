banner965
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Turan Özdemir hayatını kaybetti
Turan Özdemir hayatını kaybetti

Grandmedical Manisaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Grandmedical Manisaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

MANİSA (AA) - Grandmedical Manisaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Tarık Almış Spor Tesisleri'ndeki antrenmanda teknik direktör Fatih Tekke yer almazken çalışma yardımcı antrenör yönetiminde yapıldı.

Antrenmana, tedavileri devam eden Mehmet Enes Sığırcı ve soğuk algınlığı geçiren Kağan Bağış katılmadı.

Isınmayla başlayan, pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada taktiksel oyunun ardından tamamlandı.

Grandmedical Manisaspor-Çaykur Rizespor mücadelesi 21 Ocak Pazar günü, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak.

Etiketler; #Çaykur Rizespor #Grandmedical Manisaspor #TFF 1. Lig
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Hakkari'de gençlere yöresel kıyafet ve müzik aleti desteği
Sonraki Haber
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.