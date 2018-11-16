İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Andersson, "Son maçtan ders çıkardık. Bu sefer iyi bir sonuç almayı ümit ediyoruz." dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesinde yarın A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak İsveç'in teknik direktörü Janne Andersson, sahalarında 3-2 kaybettikleri ilk maçtan gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi.



Müsabakanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, oyuncusu Andreas Granqvist ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Janne Andersson, takımda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ve Türkiye maçına hazır olduklarını kaydetti.



Türkiye ile son oynadıkları ve sahalarında 3-2 kaybettikleri maçın üzerine bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Andersson, "Yarınki karşılaşmaya hazırlanırken, bu değerlendirmelerimizi kullandık. Türkiye iyi bir takım. Fiziksel olarak da bizden çok iyiler. Son maçtan ders çıkardık. Sakatlarımız vardı. Onları da biraz atlattık. Bu sefer iyi bir sonuç almayı ümit ediyoruz." diye konuştu.



Her maçın kendi oluşumu ve taktiği bulunduğuna dikkati çeken İsveçli teknik adam, "Bireysel olarak Türk takımı ve oyuncuları daha yetenekliler. Bu kez daha iyi oynayarak, daha iyi bir sonuç çıkaracağımızı düşünüyoruz. Temel oyunumuzda bir değişiklik yapmayacağız. Yarın sahaya çıkıp, en iyi şekilde oynayacağız." ifadelerini kullandı.



Andersson, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'da küçük bir problem olduğu için antrenmanı Atiker Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde yaptıklarını aktardı.



Bir gazetecinin, "UEFA Uluslar Ligi'yle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Andersson, "Eğer yenersek iyi bir kupa. Yenilirsek kötü bir kupa." yanıtını verdi.



Teknik direktörlerin milli maçlara çıkarken endişeli olduklarını anlatan Andersson, "Milli maçlarda yenilmek pek işlerine gelmez. Ancak bence yarışmalar iyidir. Çünkü insanlar burada kendilerini öne çıkarabilir. Keşke dostluk maçları daha çok olsaydı." değerlendirmesinde bulundu.



Granqvist: "Türkiye yetenekli ve güçlü bir takım"



İsveç Milli Takımı oyuncusu Andreas Granqvist, A Milli Futbol Takımı'nın gücüne vurgu yaptı.



Türkiye'nin adam adama çok iyi oynadığını aktaran Granqvist, "Defans oyunumuza çok dikkat edeceğiz ve rakibe fırsat vermemeye çalışacağız. Yenmek için oynayacağız. Kaybedersek gruptan düşüyoruz ki bunu da istemiyoruz. Bu maça final olarak bakıyoruz. Türkiye yetenekli ve güçlü bir takım. Türkiye'yi yenmek için iyi oynamamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.