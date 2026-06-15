Gruptan çıkma mücadelesi! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki kaderini belirleyecek olan kritik karşılaşmada Güney Amerika'nın güçlü ekibi Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan Paraguay mücadelesi, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak.
2026 Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, bu kritik karşılaşmayı futbolseverlerle naklen buluşturacak. Türkiye - Paraguay maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası organizasyonu boyunca oynayacağı bütün grup ve eleme müsabakaları şifresiz olarak TRT ekranlarına gelecek.
Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen sporseverler; uydu alıcıları (Türksat 4A) üzerinden veya Kablo TV, Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi dijital platformlarda yer alan TRT 1 frekansından maça ücretsiz erişebilirler.
İnternet üzerinden mobil cihazlarla takip etmek isteyenler ise canlı yayın seçeneklerini değerlendirebilir. Milli maçı bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden dijital ortamda şifresiz ve kesintisiz izlemek için TRT İzle platformunu veya TRT 1'in resmi internet sitesinde yer alan 'Canlı İzle' sekmesini kullanabilirsiniz.
Türkiye - Paraguay Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenmesi nedeniyle maç saatleri ile Türkiye arasında ciddi bir zaman farkı bulunuyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin Paraguay ile oynayacağı karşılaşma, Türkiye Saati ile (TSİ) 06.00'da başlayacak.
Türkiye - Paraguay Maçı Nerede Oynanıyor?
Bu heyecan dolu karşılaşmaya Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Mücadele, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara şehrinde bulunan Levi's Stadyumu'nda (San Francisco Bay Area Stadyumu) oynanacak.
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Grup Maç Takvimi
Millilerimizin gruptan çıkma yolundaki kritik fikstürü, maçların oynanacağı ülkeler ve Türkiye saati ile başlama saatleri şöyle:
14 Haziran 2026: Avustralya 2-0 Türkiye
20 Haziran 2026 (Saat 06:00): Türkiye - Paraguay
26 Haziran 2026 (Saat 05:00): Türkiye - ABD