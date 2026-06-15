Gruptan çıkma mücadelesi! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2026 Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, bu kritik karşılaşmayı futbolseverlerle naklen buluşturacak. Türkiye - Paraguay maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası organizasyonu boyunca oynayacağı bütün grup ve eleme müsabakaları şifresiz olarak TRT ekranlarına gelecek.